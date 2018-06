Fietser door auto aangereden in WÃ¢lterswÃ¢ld

Fietser door auto aangereden in Wâlterswâld

Publicatie: di 26 juni 2018 18.39 uur

WâLTERSWâLD - Aan de Foarwei in Wâlterswâld is dinsdagmiddag een jongetje op een fiets aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde ter hoogte van dorpshuis De Nije Warf. De jongen kwam met zijn fiets uit het Mearikkerpaed en werd vervolgens geschept door een automobilist in een Renault Twingo. Hij werd meerdere meters door de auto meegesleurd.

Naast een ambulance kwam ook een traumahelikopter vanuit Eelde ter plaatse om medische assistentie te verlenen. Het slachtoffer is met spoed onder begeleiding van een arts overgebracht naar een ziekenhuis. De Verkeers Ongevallen Analyse van de politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. De Foarwei in het dorp was ten tijde van het ongeval afgezet voor alle verkeer.

