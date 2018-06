Trauma na mishandeling in Dokkumer disco

Publicatie: di 26 juni 2018 14.45 uur

LEEUWARDEN - Voor een mishandeling in het Dokkumer uitgaansleven hoorde een Damwâldster (18) dinsdag een werkstraf van 150 uur tegen zich eisen. De Damwâldster zou in de nacht van 6 maart 2016 een andere bezoeker van een uitgaansgelegenheid aan de Oranjewal in Dokkum zwaar letsel hebben toegebracht. Het slachtoffer liep een gebroken oogkas, een gebroken neus en een hersenschudding op. Het bleef niet bij fysiek letsel, de mishandeling leverde een trauma op voor het slachtoffer.

PTSS

De jongen heeft een posttraumatische stressstoornis (PTSS) aan de mishandeling overgehouden. Hij heeft last van angst- en paniekaanvallen en hij moest zelfs zijn werk opgeven. De Damwâldster zou hem hebben geslagen en in het gezicht hebben geschopt. Dat was gebeurd op de dansvloer van de horecagelegenheid, op de eerste verdieping. Het slachtoffer zou per ongeluk bier op de verdachte hebben gemorst, toen hij een meisje een knuffel gaf.

Brandweergreep

Over wat er vervolgens precies was voorgevallen liepen de verklaringen uiteen. Het slachtoffer voelde ineens iets hards aan de linkerkant van zijn hoofd, daarna was het zwart. Hij heeft bewusteloos op de grond gelegen en is door een portier in de brandweergreep naar buiten getild. Volgens een getuige zou de jongen op de trap van de schouder van de portier zijn gegleden. Volgens de portier was de jongen niet gevallen, maar had hij alleen gekeken of hij op zijn benen kon staan.

Niet opzettelijk geschopt

De trap in het gezicht was volgens de ene getuige 'gericht' geweest, volgens een andere getuige had de Damwâldster het slachtoffer niet opzettelijk geschopt. De verdachte zei dat hij door iemand van achteren om de middel was gepakt en opgetild. Vervolgens zou het slachtoffer zijn linkerbeen vast hebben gepakt. In paniek zou hij met zijn andere been wild om zich heen hebben geschopt. 'Ik wilde gewoon loskomen', aldus de verdachte.



App-berichten

Op de telefoon van de verdachte vond de politie berichten waarin de verdachte aan vrienden appte dat hij het slachtoffer 'goed' had geraakt. Ook appte hij dat hij iemand het MCL had ingetrapt en knock-out had geschopt. 'Ik heb hem goed geraakt denk ik', luidde de tekst van een van de appjes. Die appjes hadden niet gemoeten, vond de Damwâldster achteraf. 'Ik heb verkeerd gereageerd', zei hij.

Anti-depressiva

Volgens raadsman Harvey Crozier staat niet vast dat zijn cliënt verantwoordelijk is voor alle verwondingen. Het letsel zou kunnen zijn ontstaan door de -vermeende- val op de trap en het slachtoffer zou ook nog klappen van iemand anders hebben gehad. De mishandeling had enorm veel impact op het dagelijks leven van het slachtoffer. De gevolgen waren vooral psychisch van aard, hij moest aan de anti-depressiva en hij kreeg angst- en paniekaanvallen. Hij is in therapie geweest, maar dat heeft niet mogen helpen. Hij wil 6500 euro smartengeld van de verdachte en meer dan 1000 euro voor kosten die hij moest maken. De Leeuwarder rechtbank doet op 10 juli uitspraak.