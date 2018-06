Spinder verhuist uit Harkema naar Drachten

Publicatie: di 26 juni 2018 10.37 uur

HARKEMA - Stalinrichter Spinder Dairy Housing Concepts, nu nog gevestigd te Harkema, laat een nieuwe fabriek met kantoorpand bouwen op het industrieterrein Azeven Noord te Drachten. De eerste paal wordt in juli van dit jaar geslagen.

Het gebouw, bestaande uit kantoor, showroom en fabriek, wordt bijna 20.000 m2 groot, en staat op een kavel van ruim 6 hectare. In de lay-out is rekening gehouden met eventuele toekomstige uitbreidingen. De totale investering in grond, gebouwen en machines bedraagt

ongeveer 12,5 miljoen euro. De verwachting is dat de bedrijfsactiviteiten vanaf zomer 2019 gefaseerd kunnen worden overgebracht naar de nieuwe locatie. Bouwgroep Noord uit Drachten realiseert de bouw en

bij de inrichting.

De nieuwbouw brengt alle activiteiten weer onder 茅茅n dak. Spinder ondervindt de nodige beperkingen door de huidige huisvesting op twee locaties in Harkema. Om snel te kunnen leveren worden grote voorraden aangehouden waarvoor een behoorlijke opslagcapaciteit nodig is. Daarnaast wordt met de nieuwbouw een moderne productieruimte,

kantooromgeving, showroom en ontvangstruimte voor bezoekers gerealiseerd. De verhuizing, die naar verwachting in 2020 wordt afgerond, wordt ook aangegrepen om het productieproces en de productiemiddelen te moderniseren en om in te spelen op de groeiende omzet.