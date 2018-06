Achtkarspelen actief op zoek naar burgemeester

Publicatie: di 26 juni 2018 10.16 uur

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen gaat na de zomervakantie actief op zoek naar een nieuwe burgemeester. Om te bepalen welk type burgemeester het meest geschikt is, schakelt de gemeente haar inwoners, organisaties en verenigingen in. Zij worden opgeroepen advies te geven. Dat kan van 26 juni tot en met 12 juli op basis van 12 stellingen en een open vraag via www.burgemeesterachtkarspelen.nl. Maandag 9 juli is er een bijeenkomst voor organisaties en verenigingen in Achtkarspelen.

Zoektocht

Gerben Gerbrandy stopt op 14 januari 2019 als burgemeester van Achtkarspelen. Hij gaat met pensioen. De komende maanden gaat de gemeente op zoek naar een nieuwe burgemeester. In juni en juli zullen de fractievoorzitters van de raad een zogenaamde (concept) profielschets opstellen. Daarin komt te staan welk type burgemeester men het meest geschikt vindt. Om tot een profielschets te komen, vragen de fractievoorzitters ook advies aan derden, waaronder inwoners, organisaties en verenigingen uit de gemeente. De campagne "Wie wordt onze nieuwe burgemeester?" wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Citisens.

Organisaties en verenigingen

Maandag 9 juli zijn vertegenwoordigers van organisaties en verenigingen in Achtkarspelen vanaf 19.30 uur welkom in het gemeentehuis in Buitenpost. Zij gaan onder leiding van Citisens in gesprek over wat zij verwachten van hun nieuwe burgemeester. Het resultaat van de avond wordt meegenomen in de profielschets.

Profielschets

In juli combineren de fractievoorzitters alle input en hun eigen wensen tot een korte en krachtige profielschets. Deze profielschets zal in de raadsvergadering van 11 september definitief worden vastgesteld en worden aangeboden aan de Commissaris van de Koning (CdK).