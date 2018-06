Drachtster brandweer haalt drone uit boom

Publicatie: ma 25 juni 2018 17.14 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten werd maandagmiddag opgeroepen voor een vrij bijzondere melding. Er was aan de Douwstraweg (achter het zwembad) in Drachten een drone vast komen te zitten in een boom. De Engels sprekende eigenaar schakelde de hulpdienst in.

De brandweer is ter plaatse gekomen en na enige moeite wist een brandweerman de drone uit de takken te halen en veilig naar beneden te brengen. Of de mini-helikopter nog werkt, is onbekend.

