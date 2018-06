Brandweer Ureterp naar landelijke 112 finale

Publicatie: ma 25 juni 2018 10.00 uur

URETERP - De brandweerpost Ureterp is zaterdag 2e geworden bij de 2de gewestelijke wedstrijd in Zaanstad. Zij mogen nu op 15 september in Leeuwarden strijden in de landelijke finale van klasse 112.

Het scenario wat de ploeg voor de kiezen kreeg bestond uit: Een lokaal autobergingsbedrijf had een busje aangekoppeld om deze af te slepen, echter bleek het busje vol te liggen met gevaarlijke stoffen afkomstig uit een drugs lab, door het optakelen van het busje begon de gevaarlijke stof te lekken. Achter het busje lag een persoon welke in aanraking was gekomen met de bijtende stof. De ploegleden hebben de situatie veilig gesteld en zijn direct begonnen met reanimeren van het slachtoffer. De chauffeur van het bergingsvoertuig was zo geschrokken, dat hij per abuis het busje naar beneden liet zakken en bekneld raakte onder de lepels van het bergingsvoertuig.

De ploeg heeft beide personen gered en in veiligheid gebracht.

Op 15 september neemt ploeg Ureterp het op tegen:

- Borne

- Beilen

- Neerijnen

- Valkenburg

- IJsselmuiden

- Roggel

- Linschoten

- Marken