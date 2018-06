Eerste SimmerjÃ»n in Ureterp een groot succes

Eerste Simmerjûn in Ureterp een groot succes

Publicatie: zo 24 juni 2018 20.10 uur

URETERP - Voor de eerste keer werd zaterdag Simmerjûn georganiseerd in het park De Buorrefinne in Ureterp. Het weer was veel beter als verwacht en de zon was volop aanwezig. Als centraal thema was 'Western' gekozen. Het park was helemaal in stijl aangekleed en ook de deelnemende verenigingen hebben zich waar mogelijk gepresenteerd in het thema.

Om 17.00 uur begonnen de eerste optredens volgens een strak opgezet blokkenschema. Het was direct al gezellig druk in het park en alle verenigingen konden rekenen op voldoende belangstelling. Voor de kinderen was er ook veel te doen en vermaakten zich goed met de aquaballen in de vijver, de rodeostier, het spelen western-spelletjes en nog veel meer.

Er waren heel veel verenigingen uit Ureterp vertegenwoordigd die hiermee een mooi podium kregen om hun activiteiten te presenteren en nieuwe leden te werven.

Tot het einde van het programma om 21.00 uur was het gezellig druk in het park. De organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagd eerste Simmerjûn.

