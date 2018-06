Historische fotoroute en kunst in Burum

Publicatie: zo 24 juni 2018 14.05 uur

BURUM - De Vereniging Dorpsbelangen Burum bestaat honderd jaar. Lutz Jacobi, oud-Kamerlid en in haar tijd als volksvertegenwoordiger onvermoeibaar belangenbehartiger voor Friese zaken in de Nederlandse politiek, opent daarom zaterdag 30 juni de historische Burumer fotoroute. Door het hele dorp zijn bij zeer veel verschillende plaatsen palen met oude foto's geplaatst van Burum. Deelnemers aan de route kunnen zo zien wat er in de laatste honderd jaar is veranderd in het dorp.

De fotoroute is onderdeel van de festiviteiten rond het honderdjarig bestaan van Vereniging Dorpsbelangen Burum, de belangenbehartiger van het dorp die in 1918 ooit is begonnen als volkstuinvereniging. De fotoroute is het begin van de kunstmaand in het dorp die wordt gehouden in het kader van Burum Cultureel 2018 (BC 2018), onderdeel van Leeuwarden/Friesland Culturele Hoofdstad 2018.

De dag begint met een dorpsontbijt bij dorpshuis Toutenburg. Alle dorpsbewoners zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Na de opening van de historische fotoroute vindt de start van de Burumer Kunst Ramenroute plaats. Veel dorpsbewoners hebben achter hun woningramen kunstwerken gezet die een link hebben met het dorp of gemaakt zijn door plaatselijke kunstenaars. Tegelijkertijd start de expositie Blik op Burum bij Galerie Studio Aafke Holman. De dag wordt afgesloten met een feestavond in het dorpshuis, waarop een band met Burumer leden gedurende de hele avond optredens verzorgt.

Iedereen die wil deelnemen aan het dorpsontbijt kan zich opgeven bij de organisatie (0594-249578/249259)