'It paad fan de WÃ»nderdokter' in Jistrum

'It paad fan de Wûnderdokter' in Jistrum

Publicatie: za 23 juni 2018 21.02 uur

JISTRUM - "Under de toer" van de Sint Petrus kerk in Jistrum ligt een bijzondere Jistrumer voorouder begraven, namelijk de wonderdokter Joost Wiersma. Zaterdag 23 juni konden bezoekers in Jistrum kennis maken met deze dorpslegende. Door middel van toneel, theater, dans, muziek, verhalen en gedichten konden bezoekers het verhaal van wonderdokter Joost Wiersma beleven en ervaren .

Fanfare Joost Wiersma - die dus vernoemd is naar de wonderdokter - leverde een belangrijke bijdrage aan het evenement. De fanfare, die normaal zittend speelt, voerde bij de opening twee marsen uit. Daarnaast kon het publiek 's middags en 's avonds ook nog een aantal keer genieten van optredens van de fanfare.

FOTONIEUWS