Open dag De FÃ»gelpits Moddergat

Open dag De Fûgelpits Moddergat

Publicatie: za 23 juni 2018 18.00 uur

MODDERGAT - Zaterdag was er een open dag bij vogelkustasiel De Fûgelpits in Moddergat. Tientallen mensen kwamen een bezoekje brengen bij de vogelopvang van Gaatske Wiersma.

De Fûgelpits is op 19 november 1978 opgericht door het echtpaar Sikke en Fetsje Visser. Samen met de 9 kinderen werden gewonde en zieke vogels in Anjum geholpen. Het helpen van met olie besmeurde vogels werd het specialisme van De Fûgelpits.

40 jaar later is De Fûgelpits verhuist naar de Mokselbankwei in Moddergat en heeft het een landelijke functie als vogel (kustasiel) opvangcentrum, met een educatief/informatief bezoekerscentrum.

Op dit moment waren er geen olieslachtoffer in de opvang. Wel waren er een zo'n 60 kokmeeuwen die waren binnengekomen omdat ze met het warme weer van twee weken geleden van de daken sprongen. Deze vogels zullen volgende week worden geringd en vrijgelaten.

Voor de kinderen was er een puzzeltocht uitgezet en ze konden ervaren hoe het is om een met olie besmeurde vogel schoon te maken.

