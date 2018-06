Veenklooster in het teken van Het Keningsmiel

Publicatie: za 23 juni 2018 10.27 uur

VEENKLOOSTER - Veenklooster staat dit weekend in het teken van het uniek Keningsmiel. Belangstellenden konden vrijdagavond aanschuiven, aan lange, rijk en in stijl aangeklede tafels die als een lint door Veenklooster zouden gaan. Door de kou en harde wind werd besloten dat het Keningsmiel op vrijdagmiddag en zaterdagmiddag naar de knusse de stal van Willem v/d Veen aan de Kleasterwei ging uitwijken.

Op spectaculaire wijze de champagne ontkurkt door middel van een zwaard.Voorafgaand aan het Keningsmiel was aan De Brink, onder het bladerdak van de eeuwenoude eiken en artistieke kroonluchters muziek van Jeltsje Kloosterman en het Aristos Quartet. Daarna gingen de belangstellenden na een korte wandeling richting het Keningsmiel in de stal aan de Kleasterwei. Na te hebben plaatsgenomen werden de huisregels doorgenomen en werd de bekende chefkok van Friesland, Albert Kooy voorgesteld. Hierna kon men van de verschillende gangen genieten. Ook zaterdagavond zal een Keningsmiel plaatsvinden, ook die avond is uitverkocht.

