Auto's botsen op Saatsenwei Anjum

Publicatie: vr 22 juni 2018 19.25 uur

ANJUM - Bij een aanrijding op de Saatsenwei onder Anjum zijn vrijdagmidag rond 17.00 uur twee auto's met elkaar in botsing gekomen.

De bestuurder van de BMW reed over de Saatsenwei in de richting van Dokkumer Nieuwe Zijlen en werd op de kruising met de Sylsterwei over het hoofd gezien door een van rechts komende autobestuurder die de Saatsenwei wilde oversteken.

De bestuurder in de BMW zag dat de auto afremde, maar toen hij bijna bij de kruising was gaf de auto weer gas en een aanrijding was het gevolg. De bestuurder van de BMW heeft nog geprobeerd om de auto te ontwijken en kwam daardoor aan de linkerzijde van de weg in de sloot terecht. De man wist zelf uit de auto te klimmen.

Een ter plaatse gekomen ambulance heeft de bestuurders op letsel onderzocht maar beide bestuurders waren niet gewond geraakt. Een bergingsbedrijf heeft de auto's rond 19.00 uur afgesleept.

