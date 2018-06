Duo gepakt voor woninginbraken in Drachten

Publicatie: vr 22 juni 2018 15.43 uur

DRACHTEN - Twee mannen uit Lelystad worden door de politie verdacht voor het plegen van een reeks woninginbraken waaronder ook een aantal in Drachten in de eerste maanden van dit jaar. Het opvallende van deze inbraken was vooral dat deze vermoedelijk doelbewust gericht waren op woningen waar kwetsbare en vaak weerloze mensen wonen. Dat varieerde van woon(zorg)complexen tot ouderen die zelfstandig wonen. De inbrekers kwamen binnen door het openbreken van een raamkozijn of het vernielen van een ruit. Naast Drachten werden er ook inbraken gepleegd in onder meer Lelystad, Emmeloord, Heerenveen, Hoogeveen en Hoogezand.

De 19-jarige en 39-jarige man werden eind maart in Alkmaar op heterdaad door de politie aangehouden. Tijdens het politie-onderzoek naar deze inbraak bleek dat er diverse sporen waren in Noord-Nederland en Flevoland die gelinkt konden worden aan het aangehouden duo. De hoeveelheid verkregen informatie was gaandeweg het onderzoek zodanig dat politie en Openbaar Ministerie ervan uitgaan dat het tweetal hiervoor verantwoordelijk is. Het duo is sinds de aanhouding ingesloten. Op 3 juli is een pro-formazitting bij de rechtbank Noord-Nederland gepland. Zij worden concreet van 40 zaken verdacht. Vermoedelijk zijn zij volgens de politie echter bij meer dan honderd inbraken betrokken geweest.