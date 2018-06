Uitslaande brand in loods in Buitenpost

Publicatie: do 21 juni 2018 23.12 uur

BUITENPOST - Aan de Einsteinstraat in Buitenpost is donderdagavond brand uitgebroken in een loods achter een woning. De brandweer van Buitenpost werd omstreeks 22.53 uur gealarmeerd. Daarna werden ook de ploegen uit Kollum, De Westereen, Burgum en Dokkum opgeroepen.

Er werd vrijwel direct opgeschaald naar middelbrand omdat het een uitslaande brand betrof. De brandweer heeft de woning, die voor het gebouw stond, kunnen redden door het nat te houden. De woning liep alleen waterschade op. In de loods zou onder andere hout opgeslagen zijn.

Rond 00.30 werd het sein brandmeester gegeven. De loods kan als verloren worden beschouwd. Een kraan zal de resten uit elkaar trekken om het nablussen makkelijker te maken. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.

FOTONIEUWS