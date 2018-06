Rechter: cafÃ© Prins moet dicht

Rechter: café Prins moet dicht

Publicatie: do 21 juni 2018 21.32 uur

LEEUWARDEN - De deuren van café Prins in Kollumerzwaag gaan voorlopig op slot, dat heeft de voorzieningenrechter in Leeuwarden vandaag besloten. Om middernacht in de nacht van donderdag op vrijdag moet het café op last van de gemeente Kollumerland een half jaar sluiten. De gemeente heeft daartoe besloten omdat er in Prins harddrugs gedeald worden en minderjarige kinderen worden toegelaten.

Volgens de eigenaar van Prins is de maatregel onzorgvuldig tot stand gekomen en in strijd met het beleid dat gevoerd wordt in het café. Bovendien zou sluiting, gelet op de inkomstenderving buitenproportioneel zijn. Voor de rechter wegen de volksgezondheid en het belang om 'de nadelige effecten van de handel in harddrugs te voorkomen' zwaarder dan de belangen van de uitbater van het café.

De eigenaar kreeg eind juni vorig jaar al een schriftelijke waarschuwing van de gemeente. De gemeente waarschuwde dat sluiting dreigde als er geen verbeteringen zouden komen in de manier waarop de eigenaar het café exploiteerde en er incidenten zouden blijven plaatsvinden. Het café moet dus dicht, maar de gemeente en de eigenaar van Prins treffen elkaar binnenkort - op 5 juli - opnieuw voor de rechter. Dan zal de rechter alsnog bekijken of de sluiting gehandhaafd moet worden, of dat het café weer open gaat.