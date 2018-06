Explosie op werkschip Grootdiep Dokkum

Publicatie: do 21 juni 2018 19.25 uur

DOKKUM - Op het werkschip Klasiena die in het Dokkumer Grootdiep ligt voor de aanleg van de fietsbrug, is woensdagavond een explosie aan boord geweest. Gelukkig betrof het een oefening.

Aan boord van het werkschip was in scene gezet dat er een explosie was geweest, waarbij twee mensen overboord waren geslagen en enkele mensen bekneld waren geraakt. In totaal waren er 15 slachtoffers bij de oefening betrokken.

De brandweer van Ternaard werd opgeroepen en kreeg assistentie van het Oppervlakte redding team (OVRT) van brandweer Burgum. Bij aankomst van de brandweer werd deze opgevangen door de uitvoerder van de bouw. De bevelvoerder van de brandweer kreeg van hem te horen wat er was gebeurd en hoeveel mensen er op de bouw aanwezig waren ten tijde van de explosie.

De brandweer en de medewerkers van het bouwproject kunnen terugzien op een geslaagde oefening.

