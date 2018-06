Kleingeld buit bij inbraak woonwinkel Cosy

Publicatie: do 21 juni 2018 15.01 uur

OPENDE - Bij woonwinkel Cosy aan De Wending in Opende is in de nacht van woensdag op donderdag een inbraak gepleegd. Door het forceren van een raam is men binnengekomen. Bij de inbraak is, voor zover bekend, alleen wat kleingeld buitgemaakt.

,,Het is dus meer een vernieling, want er is niet veel weggenomen”, vertelt werkneemster Sylvia Weening van Cosy, ,,Een inbraak blijft sneu, ook vanwege de schade. Wij houden nooit veel geld in de winkel. Alleen wat kleingeld in de kassalades, maar dat is bijna niets.” Er is aangifte gedaan bij de politie, die de inbraak in onderzoek heeft.

Het is voor de tweede keer dat de woonwinkel in Opende, gevestigd aan de oostzijde van de N358 (Scheiding) bij Surhuisterveen, door een inbraak wordt getroffen. Ongeveer een jaar geleden kwam men binnen door het forceren van de deur. Ook toen is alleen wat kleingeld buitgemaakt.

Cosy heeft de recente inbraak met een ludiek Facebook-bericht en een aantal foto’s van de schade wereldkundig gemaakt:

‘Beste inbreker(s),

Gezellig dat jullie weer langs zijn geweest . Helaas was het voor ons wat te vroeg., we sliepen nog. Kom gewoon rond koffie tijd, de koffie staat altijd klaar ! Dan hadden we het er even over kunnen hebben , want ja ... weet je ; het geeft zo’n rommel als je het raam open breekt. Als je geld nodig hebt ? Solliciteer hier gewoon! Misschien hebben we nog een plekje ! Kunnen we samen koffiedrinken en je helpen in moeilijke tijden. Misschien worden ook in deze gemeente binnenkort de openingstijden aangepast zodat winkels 24 uur per dag open kunnen. Dat willen wij ook , en omdat jij/jullie ‘s nachts actief zijn, zou dat heel mooi matchen met ons ritme! 1 en 1 is 2, dus solliciteer en wiet weet zitten wij binnenkort lekker aan de koffie!

Groeten team Tormentil & Cosy’