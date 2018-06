Burgemeester bezoekt briljanten paar in Drachten

Publicatie: wo 20 juni 2018 22.52 uur

DRACHTEN - Renze Mook (89) en Trijntje (Tine) Dijkstra (87) zijn woensdag 65 jaar getrouwd. Burgemeester Tom van Mourik kwam bij het paar uit Drachten langs om hen namens de gemeente de gelukwensen over te brengen. Hij bracht ook een kopie mee van de Trouwakte, het gebruikelijke cadeau.

Renze en Tine zijn allebei geboren en getogen in Stiens. Renze startte in 1971 een eigen bedrijf in Drachten. Tegenwoordig is het hoveniersbedrijf gevestigd aan het Helmhout.

