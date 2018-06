Vrienden vinden tankgranaat bij Broeksterwâld

Publicatie: wo 20 juni 2018 22.07 uur

BROEKSTERWâLD - Een groep vrienden heeft maandagavond in de Falomsterfeart tussen Broeksterwâld en De Falom een zware tankgranaat gevonden. Onder andere Karst Elzinga en Jesse van der Veer waren met een magneet aan het speuren. “Niet per sé naar granaten hoor, maar soms vind je wat leuks” aldus de jongens.

Nabij het oude gemaal aan de Falomsterfeart stuitten zij ineens op iets zwaars aan de magneet. De granaat was zo maar boven met de magneet die tot 130 kilo kan tillen. De mannen gingen richting huis met de granaat bij zich. Dinsdag werd de hele tankgranaat ‘opgepoetst’ door Karst, “hij woog tussen de 10 en 13 kilo, ongeveer”.

Woensdag, na overleg met de ouders van de jongens, is de politie ingeseind. Daarop werd ook direct de Explosieven Opruimingsdienst ingeschakeld. De EOD kwam ter plaatse bij de woning van Karst, waar de granaat veilig lag opgeslagen. Zij konden Karst vertellen dat het een tankgranaat uit waarschijnlijk een Pantzertank betrof die werden ingezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. De ontsteking mistte van de kop af, dus het was nog maar de vraag of deze ooit nog kon exploderen.

De EOD heeft de tankgranaat meegenomen. Mogelijk wordt deze op een later tijdstip tot onploffing gebracht, mocht dat nog lukken.