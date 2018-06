'Doorgaan met proces organisatie sociaal domein'

Publicatie: wo 20 juni 2018 20.00 uur

DRACHTEN - Ondanks de uitspraken van voorman Yntze de Vries van de Eerste Lokale Partij wordt er volop verder gebouwd aan een overheidsbedrijf voor het sociale domein in Smallingerland. Raadslid Ammy van Eerden van de ChristenUnie vroeg zich af of de situatie voor het opzetten van een organisatie voor de gebiedsteams niet volledig is veranderd door de opvatting van de fractievoorzitter van de grootste partij in de gemeente.

"Er is geen aanleiding om alles in de ijskast te zetten", verzekerde wethouder Roel Haverkort. Hij wacht eventuele veranderingen vanuit de raad af. Op dit moment is er namelijk een werkgroep bezig met een oprichtingsakte en statuten voor het overheidsbedrijf. De ELP ziet echter geen meerwaarde in een dergelijke organisatie. Dat bleek tijdens het bespreken van het 'hoofdlijnenakkoord' van de nieuwe coalitie in Smallingerland.

Haverkort wacht echter af. "We zijn met een proces bezig voor de verdere ontwikkeling van de gebiedsteams. Die moet 1 januari 2019 klaar zijn. Als er zaken anders moeten dan horen we dat het liefst zo snel mogelijk. De overheidsbv kan in ieder geval op breed draagvlak rekeningen bij de medewerkers in het sociaal domein."