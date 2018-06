Uitbreiding kattenopvang lijkt formaliteit

Publicatie: wo 20 juni 2018 19.30 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - De gemeenteraad van Smallingerland had dinsdagavond, tijdens de behandeling tijdens de Ronde Tafel, geen behoefte aan verduidelijking over de uitbreidingsplannen van Stichting Kat in Nood in Drachtstercompagnie. Daarmee lijkt er weinig meer in de weg te staan voor de komst van twee nieuwe bedrijfsgebouwen met bijbehorende buitenverblijven aan de Sânnige Wyk.

Eén van de nieuwe gebouwen van ruim 130 vierkante meter is bedoeld voor de opvang van katten, de andere wordt 119 vierkante meter voor opslag van kattenvoeding en houtkorrels. Naast de uitbreiding van het kattenpension omhelzen de plannen ook de verbouwing van de bijbehorende woning. Tijdens de inspraakperiode werden er geen zienswijzen tegen het voornemen ingediend. Bij de volgende raadsvergadering zal de gemeenteraad definitief een besluit nemen.

Stichting Kat in Nood heeft vier mensen in vaste dienst en ruim 25 vrijwilligers. De stichting biedt onderdak aan ruim 225 katten die moeilijk tot niet herplaatsbaar zijn.