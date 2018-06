Winkels Smallingerland mogen 24/7 open

Publicatie: wo 20 juni 2018 10.30 uur

DRACHTEN - Er komt niet alleen een koopzondag in Smallingerland. Dinsdagavond heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het volledig vrijgeven van de winkeltijden. Dat betekent dat winkels 365 dagen per jaar, 7 dagen in de week en 24 uren per dag open mogen.

Doel van veel partijen is om ondernemers het vertrouwen te geven om tot goede afspraken voor het openstellen van de winkels te komen. D66 kwam met een amendement voor een algehele vrijstelling. Volgens de tegenstemmers gaat het echter veel verder. "Beseffen we wel genoeg wat hier vanavond gebeurt. Je stem voor wild west. Niet meer en niet minder. Ik heb het de burgemeester ook net gezegd, eigenlijk moet u als handhaver van de openbare orde ingrijpen”, aldus fractievoorzitter Jos van der Horst van de SP. ,,Dit is olie op het vuur. Wij hebben als overheid de plicht om zekerheden in te bouwen voor minderheden."

"Onverantwoord", vindt ook raadslid Minke de Voor van het CDA, "We zijn van god los. Sorry dat ik het zo zeg." Volgens raadslid Klaas van Veelen van de ChristenUnie was het besluit een dieptepunt van de raad. "Van geen koopzondagen naar 7 dagen in de week, 24 uren per dag en 365 dagen per jaar, ook op feestdagen. Dit is ondoordacht. Dat er zo met democratie wordt omgegaan."

Volgens burgemeester Tom van Mourik is nergens in Nederland een dergelijke vrijstelling zoals in Smallingerland dinsdagavond is vastgesteld. "Ik laat me informeren over de gevolgen van wat er vanavond is besloten. Ook zal ik informeren wat de politie verwacht als niemand zich aan winkeltijden hoeft te houden."

De winkeliersvereniging ontvouwde voorafgaand aan de vergadering hun plannen voor het openstellen van de winkels. "De markt regelt het voor zichzelf", meent PvdA’er Anton Pieters. "We hebben het volle vertrouwen in de ondernemer, die vrij moet zijn om z’n eigen ding te doen."