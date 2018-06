Gewonde bij ongeval in Kortehemmen

Publicatie: di 19 juni 2018 20.09 uur

KORTEHEMMEN - Op de kruising van de Boskwei met de Boerestreek in Kortehemmen is dinsdagavond een vrouw gewond geraakt. De vrouw kwam met haar auto in botsing met een andere auto.

De bestuurster kwam met haar auto in de sloot terecht. De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis. Beide voertuigen zijn door de berger afgevoerd.