Ezel en geit aan de wandel op Ljouwerterdyk

Publicatie: di 19 juni 2018 14.58 uur

BLIJE - Een ezel en geit zijn maandagnacht aan de wandel geraakt op de Ljouwerterdyk (N357) bij Blije. Een getuige zag het duo omstreeks 1.30 uur lopen en besloot de politie te bellen. Bij aankomst van de agenten stond het duo al keurig te wachten op de politie.

"Na een korte gezamenlijke wandeling hebben we de dieren veilig ondergebracht, waar ze heerlijk konden genieten van hun welverdiende nachtrust." zo laat de politie weten op Facebook. "In verband van met de privacy van de dieren, zijn zij onherkenbaar in beeld gebracht."