Er moet einde komen aan overlast bij De Frosk

Publicatie: di 19 juni 2018 11.55 uur

DE WESTEREEN - Het voormalig zwembad De Frosk in De Westereen is al geruime tijd het decor van overlast en vandalisme. Inwoners ervaren overlast en dorpsbelang De Westereen heeft al meermalen bij de gemeente haar zorgen geuit. Tot op heden is er weinig gebeurd en vandalen slopen zo langzamerhand het voormalig zwembad.Reden voor de lokale fracties van CDA, FNP en VVD in Dantumadiel om opheldering aan het college van B&W te vragen wat de gemeente gaat doen om dit te stoppen. In het vragenhalfuurtje van dinsdag 19 juni zal raadslid Jan Jitse Visser het college namens de drie partijen hierover gaan bevragen.

Uit contacten met Dorpsbelang De Westereen blijkt dat er al meerdere keren bij de gemeente Dantumadiel aan de bel is getrokken over de overlast en het vandalisme bij De Frosk. Tot op heden zonder resultaat wat blijkt uit de recente vernielingen die zijn gepleegd. Inwoners ervaren ondertussen een onveilig gevoel en een 'rotte plek' in het dorp dreigt verder te verpauperen.

CDA, FNP en VVD willen van het college weten wanneer ze voor het eerst klachten heeft ontvangen over de situatie bij De Frosk en welke maatregelen in de afgelopen maanden zijn genomen. Bovendien vragen de drie partijen zich af wanneer de eigenaar van het gebouw, de voormalige Conegroup BV, op zijn verantwoordelijkheid wordt aangesproken en hoe de gemeente de openbare orde bij De Frosk kan handhaven.

"Dizze oerlêst moat gau stopje, it is net allinich in spoekbyld yn it doarp, mar jout goun ynwenners ek in ûnfeilich gefoel. In gemeente moat der wêze foar har ynwenners en net benaud wêze om op te treden by oerlêst" aldus raadslid Jan Jitse Visser namens de drie fracties van CDA, FNP en VVD in de gemeente Dantumadiel.