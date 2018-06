Drie dagen lang feest in Lippenhuizen

Publicatie: ma 18 juni 2018 16.03 uur

LIPPENHUIZEN - Het Liphústerfeest werd van vrijdag tot en met zondag georganiseerd in Lippenhuizen. Vrijdagochtend werd het Liphústerfeest geopend door de schoolkinderen, waarna er op patat werd getrakteerd in de feesttent. In de avond stond op het programma De lekkere foute fiësta!

Zaterdag tussen de middag was er het Liphúster Onderonsje met Piter Wilkens en volgde een optocht met versierde wagens door Lippenhuizen. In de avond stond Fragment op het podium. Zondag de slotdag, begon met een viswedstrijd. In de middag was er nogmaals de optocht en tot slot op het feestterrein The Bounty Hunters ft. Johannes Rypma en werd het een gezellig feestje. Men kan in Lippenhuizen ook deze editie terugkijken op een geslaagd feest.

