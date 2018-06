Succesvolle 10e editie van Surventobrass

Publicatie: ma 18 juni 2018 15.44 uur

SURHUISTERVEEN - Afgelopen weekend werd de 10e editie van het Surventobrassfestival gehouden in de de Flambou te Surhuisterveen. Zaterdagavond zorgden verrassende optredens van brassbands uit het hele land voor een avond vol muzikaliteit en entertainment. Winnaar deze avond in de B-groep was Brassband Looft den Heer uit Bitgummole. In de A-groep ging de 1e prijs naar Brassband Amersfoort. De solistenprijzen gingen naar Wim van Loon van Brassband Oefening en Uitspanning uit Wijk en Aalburg (A-groep) en naar Rianne Looyenga van Looft den Heer Bitgummole (B-groep).

Ter gelegenheid van deze jubileumeditie van Surventobrass werd afgelopen vrijdag als primeur het Survento Jeugd Festival gehouden met maar liefst 8 jeugdorkesten. Dit festival heeft met de deelname van zoveel enthousiaste jonge muzikanten en de komst van veel publiek alle verwachtingen overtroffen. Winnaar in de categorie Muzikaliteit op deze avond was De Bazuin C uit Oenkerk. In de categorie Entertainment ging de prijs naar Eenhoornbrass uit Bitgummole en omstreken. De solistenprijs op deze avond ging naar de 14-jarige Krista van der Vinne van Koperensemble De Waldsang.

De organisatie van Surventobrass ziet terug op een zeer succesvol muziekweekend.