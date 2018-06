Bijzondere vogelkijkhut door brand verwoest

Publicatie: ma 18 juni 2018 15.42 uur

EARNEWâLD - Een bijzondere vogelkijkhut van It Fryske Gea in natuurgebied De Alde Feanen is zaterdagavond door brand volledig verwoest. De houten hut, die daar speciaal op palen in het water was neergezet, was alleen met een boot bereikbaar. Omdat het een bijzondere locatie betreft, noemt It Fryske Gea het een groot verlies.

De vogelkijkhut in het water van de Grutte Krite in het midden van de Alde Feanen, was voor iedereen toegankelijk en er werd ook dan ook regelmatig gebruik van gemaakt om naar de aalscholvers te kunnen kijken. Vanuit de hut waren echter ook andere interessante waarnemingen te doen, naast zangvogels waren ook watervogels, reigers en soms dit jaar zelfs de zeearend te bewonderen.

Volgens districtshoofd Fokke Jan de Jong van It Fryske Gea betekent de verwoesting van de hut een groot verlies voor de natuurliefhebber: "Het was een bijzondere locatie die alleen met een bootje te bereiken was. We spreken hier over een kostenpost van minimaal zo'n 45.000 euro. Ik zou dan ook graag te weten komen wie de daders zijn."

Vogelkijkhut van de maand

Vogelhutten zijn bedoeld om ongestoord dichtbij vogels te kunnen komen, zonder dat ze dit in de gaten hebben. Vorig jaar werd de nu verwoeste vogelkijkhut door Vogelbescherming Nederland nog bezocht in het kader van de verkiezing fotohut van de maand. De Jong: "De hut stond daar spectaculair op palen midden in het water. Vanuit de hut kon je zo naar tientallen broedende aalscholvers kijken. Gewoonweg fantastisch. En dat is nu helemaal weg. Ik kan maar niet begrijpen dat iemand zoiets vernielt."

