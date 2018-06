Man uit Haule dreigt woning in brand te steken

Publicatie: ma 18 juni 2018 15.35 uur

HAULE - Aan de Kielakker in Havelte is maandag aan het begin van de middag een inwoner uit Haule door de politie aangehouden. De man dreigde in de woning met een mes. Hij wilde bovendien de woning in brand steken.

De politie, die met meerdere auto's ter plaatse kwam, heeft twee jerrycans met benzine en het mes in beslag genomen. De man is werd aangehouden en ingesloten voor verhoor en onderzoek. Er wordt door de politie o.a. onderzocht wat de relatie tussen de man en het adres in Havelte is.

