Ureterper (42) breekt caravan open: werkstraf

Publicatie: ma 18 juni 2018 15.35 uur

LEEUWARDEN - Een 42-jarige inwoner van Ureterp is wegens diefstal door politierechter Maaike de Wit veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur waarvan 20 uur voorwaardelijk. De Ureterper was medio februari betrokken bij een reeks gebeurtenissen op camping 'Rêst mei Romte' bij Boelenslaan, die uiteindelijk zouden uitmonden in bedreiging, mishandeling en een gijzeling. De Ureterper had een toen 21-jarige vrouw uit Augustinusga geholpen om een caravan open te breken.

Wasdroger

De caravan was eigendom van de vrouw, maar werd op dat moment gehuurd door 26-jarige man uit Almelo. Uit ontevredenheid over de staat van het chalet had de Almeloër aangekondigd dat hij zich had bedacht en zijn spullen eruit zou halen. De eigenaresse vond dat ze nog geld tegoed had van de Almeloër en haalde met de Ureterper en een derde persoon een tv, een wasdroger, een speakerset en nog wat spulletjes van de Almeloër uit de caravan.

1 jaar cel

Toen de Almeloër arriveerde, werd hij meegenomen naar een andere caravan en mishandeld en bedreigd. De man moest mee in een auto om geld te pinnen, maar slaagde erin te ontsnappen. De andere verdachten zijn al voor de rechter geweest. De eigenaresse van de caravan werd op 4 augustus vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van een jaar. De Ureterper beweerde dat hij dacht dat de spullen in de caravan van de vrouw waren.

ZZP'er

Hij zou pas achteraf hebben gehoord dat de spullen van de Almeloër waren. 'Ik handelde in opdracht', zei de man. De andere verdachten hadden echter verklaard dat hij wel degelijk wist wat er speelde en van wie de spullen waren. De rechter hield er rekening mee dat hij door alle commotie rond de zaak zijn werk als ZZP'er in de bouw kwijt is geraakt. Ook heeft de man tien dagen vastgezeten. Die dagen mag hij aftrekken van de werkstraf: één dag zitten staat voor twee uren gratis werken.