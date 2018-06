Man (56) strijkt ten onrechte levensverzekering op

Publicatie: ma 18 juni 2018 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 56-jarige inwoner van Buitenpost is maandag veroordeeld voor het gebruikmaken van een vervalste aanvraag voor het afkopen van een levensverzekering. De man had die aanvraag ingediend nadat zijn relatie was stukgelopen, hij had echter nagelaten zijn voormalige partner op de hoogte te stellen. De aanvraag was al in 2012 de deur uitgegaan, de partner kwam ruim dan drie jaar later achter dat haar ex de volledige premie, ruim 28.000 euro, had opgestreken.

Afkopen levensverzekering

Politierechter Maaike de Wit veroordeelde de Buitenposter tot een werkstraf van 40 uur, plus 40 uur voorwaardelijk. De man heeft in 2012 met de aanvraag voor het afkopen van de levensverzekering een schrijven gestuurd met de handtekening en de kopie van het id-kaart van zijn ex-partner, zodat het leek alsof zij haar toestemming verleende. Zelf zei hij dat de vrouw wist dat hij de levensverzekering, die was gekoppeld aan de hypotheek, op ging zeggen.

Geen toestemming gegeven

De vrouw verklaarde later dat ze pas drie jaar na dato ontdekte dat haar ex alle verzekeringen had opgezegd en de levensverzekering had afgekocht. Ze wist van niets en ze had geen toestemming gegeven. Later kwam ook aan het licht dat het niet volgens de regels was gegaan, voor dit soort aanvragen verstrekt de verzekeringsmaatschappij speciale formulieren.

Schadevergoeding

ASR, de verzekeringsmaatschappij die de levensverzekering heeft uitgekeerd, heeft de vrouw uit coulance 7500 euro uitbetaald. Dat bedrag hoeft de Buitenposter niet aan zijn ex te vergoeden, maar de rechter bepaalde wel dat hij de vrouw een schadevergoeding van 6800 euro moet betalen. De helft van het bedrag dat hij heeft geïnd, 14.300 euro, beschouwde de rechter bovendien als geld dat langs criminele weg is verkregen. Dat bedrag moet de Buitenposter in de staatskas storten.