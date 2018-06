Auto rijdt tegen vangrail op A7

Publicatie: ma 18 juni 2018 13.17 uur

DRACHTEN - Maandagochtend omstreeks 11.45 uur is er een auto in de vangrail belandt op de A7. Dit gebeurde op de uitvoegstrook richting Oosterwolde. Een ambulance is ter plaatse gekomen om eerst hulp te verlenen. De bestuurster is onderzocht door het het ambulancepersoneel, maar raakte niet gewond bij het ongeval.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Tijdens het incident werd tijdelijk de uitvoegstrook afgesloten voor het verkeer. Berger Bcf heeft het voertuig geborgen.

