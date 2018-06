Glijpartijen door oliespoor in Burgum

Publicatie: ma 18 juni 2018 13.15 uur

BURGUM - Het was maandag rond het middaguur spekglad op de Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg in Burgum. Dit kwam door een oliespoor op de weg. Dat begon al bij de brug en was vervolgens te zien op de busroute (Kwekerstrjitte, Tj. Haismastrjitte).

Het was vooral spekglad op de Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg en in de bocht bij de gemeentewerf. Een automobilist vloog door de spekgladde weg uit de bocht en botste op een geparkeerde auto. De bestuurder van deze auto had het voertuig net aan de kant gezet omdat ze dacht dat er wat aan de remmen mankeerde. De bestuurster kwam met de schrik virj. De oorzaak bleek het oliespoor dat ervoor zorgde dat de weg glad werd.

Medewerkers van de gemeente zijn direct begonnen om het wegdek weer enigszins schoon te krijgen. Wie en wat het oliespoor heeft veroorzaakt, is onbekend.