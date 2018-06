Vrouw belaagd en betast op Ameland

Publicatie: zo 17 juni 2018 18.17 uur

NES (AMELAND) - Een vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag belaagd aan de Kardinaal de Jongweg in Nes (Ameland), zo schrijft de Leeuwarder Courant zondag. Het voorval gebeurde tussen half vier en vijf uur op het waddeneiland. De politie is zondagochtend direct met een groot onderzoek gestart.

De vrouw is mogelijk betast en belaagd door een groepje van drie of vier Nederlands sprekende jongeren. De politie is op zoek naar getuigen en heeft mensen die zondag op de boot teruggingen naar vaste wal ondervraagd.

In verband met de privacy van het slachtoffer en in het belang van het onderzoek wordt er eerst geen meer informatie gedeeld.