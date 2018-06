Succesvolle herintroductie van Swingnacht Burgum

Publicatie: zo 17 juni 2018 12.24 uur

BURGUM - De herintroductie van de Swingnacht in Burgum kan als een succes worden beschouwd. Na 14 jaar werd de Swingnacht weer georganiseerd en deze zaterdagavond hoefden bezoekers niet een button te kopen als entreebewijs. Alle gelegenheden konden gratis worden bezocht en overal traden muziekbandjes en artiesten op.

Onder het publiek waren dit jaar opvallend veel oudere jongeren die ervaring hadden met de Swingnacht van weleer. Dankzij een goede temperatuur werden de meeste drankjes in de buitenlucht genuttigd.

Het aantal bezoekers lag vermoedelijk wel wat lager dan de 'oude Swingnachten' omdat grote locaties zoals To Berch en De Skammel er niet meer zijn. Daarvoor in de plaats had chinees Kota Radja de deuren geopend en was er een feesttent geplaatst voor Kofje & Mear en Döner Home. Andere locaties waren 't Roodhert, De Taperij, Reti, De Pleats, Glinstra State en het Luifeltje.

