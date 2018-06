Bovenweg korte tijd dicht vanwege olie op de weg

Publicatie: zo 17 juni 2018 11.35 uur

DONKERBROEK - De Bovenweg in Donkerbroek is zaterdag aan het begin van de avond tijdelijk afgesloten geweest nadat een voertuig hydraulische vloeistof had gelekt. Iets eerder op de avond schoot een auto rechtdoor in de bocht en belandde in de voortuin van een woning.

Gelukkig bleef het alleen bij materiële schade en raakte de bestuurster niet gewond. De ter plaatse gekomen politie constateerde ook dat er een behoorlijk spoor lag en heeft de brandweer toen ingeschakeld.

Het spoor had een behoorlijke lengte van een aantal honderden meters. Het spoor was al begonnen op de Hoofdweg. Zelf had de veroorzaker al zand op de weg gelegd, maar dit hielp niet. De brandweer heeft uiteindelijk het wegdek gereinigd.

