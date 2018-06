Eerste Dockumer Granaet Rally

Publicatie: za 16 juni 2018 21.05 uur

DOKKUM - Zaterdag is de eerste Dockumer Granaet Rally gehouden. Aan de rally deden zo'n 50 equipes mee. De rally werd georganiseerd door de Rotery Dokkum, De Lions Club Dokkum-Bonifatius en Lions Club Noord-Oost Friesland.

De start was rond half tien vanaf de Grote Breedstraat in Dokkum. Aan de start verschenen prachtige auto's waaronder veel Porsches, maar ook BMW's , Ferrari, Chevrolet en Ford's.

Er was een route uitgezet van zo'n 180 kilometer die de equipes over toeristische wegen door Fryslân leidde.

De opbrengst van de dag was voor een goed doel: Stichting Altijd Doen. Deze stichting komt in actie voor mensen die het in het dageljikse leven niet altijd even gemakkelijk hebben.

FOTONIEUWS