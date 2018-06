Vermiste man zwaargewond aangetroffen Centrale As

Publicatie: za 16 juni 2018 18.50 uur

SUMAR - Op de Centrale As (N356) werd rond 18.10 de vermiste man uit Feanwâlden aangetroffen. Hij lag in de berm tussen de beide rijrichtingen in. Meteen zijn alle hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, opgeroepen.

Zaterdag eerder op de dag ging er via Burgernet een bericht uit dat er uitgekeken moest worden naar een man uit Feanwâlden. Deze man is door nog onbekende oorzaak onderuit gegaan op de Centrale As en is hierbij gewond geraakt. Waarom de scooterrijder uberhaupt op de Centrale As reed is ook niet bekend.

De man was sinds de nacht van vrijdag op zaterdag vermist. Vermoedelijk lag hij al sinds zaterdagochtend 3.00 in de berm. Behalve de man werd ook de scooter gevonden in de berm. Tijdens de afhandeling was de N356 in de richting van Dokkum volledig gestremd. De man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

