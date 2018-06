Vermiste FeanwÃ¢ldster gevonden op Centrale As

Vermiste Feanwâldster gevonden op Centrale As

Publicatie: za 16 juni 2018 18.50 uur

SUMAR - Op de Centrale As (N356) is zaterdag rond 18.10 uur de vermiste man uit Feanwâlden aangetroffen. Hij werd gevonden in de tussenberm van de Centrale As. Ook zijn scooter lag hier. Door het hoge gras heeft de gehele dag geen enkele automobilist hem opgemerkt. Hij werd sinds vrijdagnacht 3.00 uur vermist nadat hij vertrokken was vanuit Opeinde naar huis.

De politie, twee ambulances en de traumahelikopter zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Het 38-jarige slachtoffer had een hoofdwond opgelopen en had een lichte ademhaling. Hij is na behandeling ter plaatse per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is op dit moment nog onduidelijk hoe het slachtoffer onderuit kon gaan op de Centrale As. De politie (VOA) heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. Waarom de scooterrijder uberhaupt op de Centrale As reed, is ook niet bekend.

De man was sinds de nacht van vrijdag op zaterdag vermist. Vermoedelijk lag hij al sinds zaterdagochtend 3.00 in de berm. Tijdens de afhandeling was de N356 in de richting van Dokkum volledig gestremd.

