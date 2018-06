Auto en vrachtauto met elkaar in botsing op N31

Publicatie: za 16 juni 2018 15.16 uur

NIJEGA - Op de N31 zijn zaterdagmiddag een auto en een vrachtauto met elkaar in botsing gekomen. Dit gebeurde ter hoogte van de afslag naar Burgum in de richting van Leeuwarden.

De auto botste achterop de vrachtwagen.Vermoedelijk gebeurde het ongeval door een inschattingsfout bij het in- of uitvoegen.Politie en twee ambulances zijn ter plaatse gekomen om te assisteren. Ook de brandweer is opgeroepen, maar kon eigenlijk al meteen terug naar de kazerne. Een persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Door de afhandeling van het ongeval was een rijstrook afgesloten voor verkeer. Hierdoor ontstond er een redelijke file op de N31. De afslag naar Burgum was wel bereikbaar. De verkeersongeval analyse is ter plaatse gekomen om onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeval.

