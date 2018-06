Willem Schoorstra krijgt Rink van der Velde priis

Publicatie: vr 15 juni 2018 22.08 uur

DE VEENHOOP - Willem Schoorstra uit Ternaard heeft vrijdag in De Veenhoop de "Rink van der Veldepriis" in ontvangst genomen. De uitreiking vond plaats op een bijeenkomst bij het 'arkje' van Rink van der Velde.

De literaire prijs is bedoeld voor in boekvorm verschenen oorspronkelijke en nieuw proza in het Fries of in een van de streektalen die in Friesland worden gebruikt. De Rink van der Veldepriis werd in 2003 ingesteld door de gemeente Smallingerland en uitgeverij de Friese Pers Boekerij, ter nagedachtenis aan de Friese schrijver Rink van der Velde (1932-2001).

De prijs wordt sinds 2004 eens in de twee jaar uitgereikt en bestaat uit een beeldje van de Drachtster kunstenaar Anne Woudwijk en een geldbedrag van 2000 euro.