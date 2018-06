Brand in keuken kantine vv Be Quick Dokkum

Publicatie: vr 15 juni 2018 21.55 uur

DOKKUM - Vrijdagavond heeft er in de keuken van de kantine van voetbalvereniging Be Quick in Dokkum een korte brand gewoed. De brandweer kreeg iets na half zeven de melding binnen. De brandweer van Dokkum kwam met een tankautospuit en de hoogwerker ter plaatse.

De brand is ontstaan bij de frituurpan. Bij aankomst van de brandweer kwam er veel rook uit een afzuigventilator op het dak. De brandweer heeft met een straal hogedruk de brand van binnenuit bestreden. Op het dak werd de afzuigventilator door de brandweer verwijderd.

De brand heeft behoorlijk wat schade aangericht in de keuken. De brandweer had de brand snel onder controle en heeft met een overdrukventilator de kantine geventileerd.

