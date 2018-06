A7-blokkeerders in oktober voor de rechter

Publicatie: vr 15 juni 2018 12.53 uur

LEEUWARDEN - Onder redelijk veel belangstelling hield de Leeuwarder rechtbank vrijdag een regiezitting in de zaak van de snelwegblokkade op de A7 tussen Joure en Oudehaske, op 18 november vorig jaar. Een groep pro-zwarte Pietaan-hangers hield drie bussen tegen met daarin anti-zwarte Piet demonstranten, activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) die op weg waren naar de Sinterklaasintocht in Dokkum. De KOZP'ers hadden toestemming om te demonstreren tijdens de intocht. Door de blokkade ontstond een kilometerslange file.

Blokkeerders vervolgen

Uiteindelijk blies loco-burgemeester Pytsje de Graaf de demonstratie af, omdat door de blokkades op de A7 en de confrontatie tussen anti- en pro-zwarte Pietactivisten de veiligheid van demonstranten en publiek niet langer gegarandeerd kon worden. Het Openbaar Ministerie (OM) besloot de blokkeerders te vervolgen. Ze zouden het verkeer in gevaar hebben gebracht door de snelweg te blokkeren. Ook zouden ze een demonstratie hebben verhinderd, wat volgens de wet verboden is.

Regiezitting

De initiatiefneemster van de blokkade, een een 39-jarige inwoonster van Drachten die in een oproep op Facebook mensen opriep te voorkomen dat de KOZP-activisten Dokkum zouden bereiken, wordt ook vervolgd voor opruiing. Van de in totaal 34 verdachten verschenen vrijdag tien op de regiezitting. 30 van de 34 verdachten komen uit Noordoost Friesland, onder andere uit Damwâld, De Westereen en Dokkum. Met negen personen is Twijzelerheide het beste vertegenwoordigd in de pro-Piet groep.

Initiatiefneemster

Tijdens de regiezitting deed advocaat Tjalling van der Goot een aantal verzoeken. Zo wil hij vier agenten horen die bij de snelwegblokkade aanwezig waren. Zij zouden tegen de demonstreerders gezegd hebben dat de auto's moesten blijven staan, zodat de blokkade langer duurde. De rechtbank wees dat verzoek toe. Ook wil Van der Goot een agent horen die met een van zijn cliënten, de initiatiefneemster van de blokkade, hadden gebeld en gezegd dat ze berichten op Facebook moest verwijderen. De agent zou gezegd hebben dat wanneer de berichten niet verwijderd zouden worden, de vrouw vervolgd zou kunnen worden.

Zittingen in oktober

Het bericht werd verwijderd. De agent had volgens Van der Goot bij zijn cliënte het vertrouwen gewekt dat de officier van justitie niet tot vervolging zou overgaan, als het Facebookbericht gewist zou worden. De rechtbank wees ook dit verzoek toe. Ook het verzoek van Van der Goot om loco-burgemeester Pytsje de Graaf te horen werd toegewezen. Zij blies de demonstratie af, omdat de algemene veiligheid in gevaar kon komen. Van der Goot wil weten op welke informatie de beslissing van de locoburgemeester gebaseerd was. Het verzoek van de raadsman om twee KOZP'ers niet het spreekrecht te verlenen, werd afgewezen.

De rechtbank behandelt de zaken van de snelwegblokkeerders op 8, 9, 11 en 12 oktober, met 15 oktober als reservedag.