Echtpaar Banga uit Surhuisterveen 70 jaar getrouwd

Publicatie: vr 15 juni 2018 11.50 uur

SURHUISTERVEEN - Burgemeester Gerben Gerbrandy bezocht vrijdag het echtpaar Banga uit Surhuisterveen. Sake Banga en Ankje Banga-Miedema vieren op die dag dat zij 70 jaar getrouwd zijn. Sake Banga is op 16 maart 1923 geboren in Ternaard, Ankje Banga-Miedema op 18 maart 1926 in Boornbergum. Tijdens het dansen op het bevrijdingsfeest in 1945 sloeg de vonk over in het café van Ternaard. Na drie jaar verkering trouwde het stel in 1948, ze kregen 9 kinderen, 24 kleinkinderen en 26 achterkleinkinderen.



De heer Banga verliet op 12-jarige leeftijd school om aan de slag te gaan en uiteindelijk nam hij op 18-jarige leeftijd het melkrijden van zijn vader over. In 1963 nam het echtpaar de boerderij van Sake zijn vader over. Voor akkerbouw en veeteelt was het bedrijf te klein, Sake maakte er een tuinderij van en volgde verschillende cursussen in de tuinbouw en bloementeelt. In 1968 brandde de boerderij geheel af en werd er een nieuwe woning, loods en ook een kas gebouwd. Maar het bedrijf bleek toch te klein en bood geen toekomst. Sake verkocht het bedrijf aan de ruilverkaveling en ging zelf werken bij de RIJP (Rijksdienst IJsselmeer Polders) in Lelystad, ook het gezin verhuisde naar die plaats. Na de pensionering van de heer Banga, verhuisde de familie terug naar Fryslân. In 1994 verhuisde de familie Banga naar Surhuisterveen, daar woont het echtpaar nog steeds en naar alle tevredenheid aan de Zonneweide.



In zijn vrij tijd schreef de heer Banga graag, dit resulteerde in het boek ‘Minsken yn in úthoeke, in kroniek van de Dongeradielen’. Hierin beschrijft hij het leven in en om Ternaard rond zijn jeugd en daarna tijdens zijn werk als melkrijder. Andere bezigheden naast zijn werk waren o.a. bestuurslid van de ijsclub en de gymnastiekvereniging in Ternaard en bestuurslid van de Fryske Krite in Lelystad waarvoor hij toneelstukken en revues schreef. Zijn liefde voor paarden en de natuur is er al zijn hele leven.



Mevrouw Ankje Banga-Miedema zorgde, zoals gebruikelijk was in die tijd, voor de kinderen en de huishouding, maar ze hielp ook mee op de boerderij. In Lelystad werkte zij daarnaast bij een wisselkantoor als koffiejuffrouw en verzorgde de schoonmaak. Ook was ze vrijwilligster bij de Zonnebloem en lid van een zangkoor. Creatief bezig zijn is nog steeds een grote hobby van mevrouw Banga. Ze doet aan handwerken, kleding maken en schilderen. Mevrouw is nog fit en ‘by de tiid’. Onlangs kreeg ze een I-pad van de kleinkinderen, deze gebruikt ze om via Facebook contact te onderhouden met de hele familie.



Het echtpaar viert hun 70-jarig huwelijk met familie en vrienden in Kolkzicht.

