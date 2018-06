Misverstand omtrent 'kinderlokker FeanwÃ¢lden'

Misverstand omtrent 'kinderlokker Feanwâlden'

FEANWâLDEN - De man, die een foto maakte bij een kinderopvang in Feanwâlden, is geen kinderlokker. Dat laat de politie weten. Er is contact geweest met de betrokken man en één en ander berust op een misverstand. De man zei dat hij een kindje hoorde huilen en maakte vervolgens een foto van het slaaphuisje omdat hij niet begreep dat kinderen hier in mogen liggen.

Eerder deze week hadden twee kinderopvang-locaties de ouders van kinderen ingelicht over de verdachte situatie. Het was toen nog onduidelijk wat de intenties van de man waren.