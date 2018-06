Veel misverstanden over nieuw kippenbedrijf Aalsum

Publicatie: do 14 juni 2018 23.32 uur

AALSUM - Tijdens de raadscommissie Omkriten in de gemeente Dongeradeel bleek donderdagavond dat er veel misverstanden zijn over het nieuwe kippenbedrijf dat aan de Mockamawei 18 gevestigd wordt. Itte van der Sluis en Marja Brouwer – beide woonachtig in het dorp – spraken tijdens de commissie hun grote zorgen uit over de komst van een biologische kippenbedrijf, dat overdag in naastgelegen weilanden vrije uitloop biedt aan de legkippen. Volgens de tegenstanders krijgen ze te maken met geluids- en stankoverlast en neemt de hoeveelheid fijnstof in de lucht fors toe. Daarbij baseren de bezwaarmakers zich echter op de verkeerde feiten, lichtten buurman Sjoerd de Hoop en boer Dijkstra donderdagavond toe.

Ombouw bestaand kippenbedrijf

Hoewel het nu om een nieuwe vergunning gaat, is op dit moment ook een kippenboerderij aan de Mockemawei gevestigd. Er mogen in de stallen maximaal 26.500 vleeskuikenouderdieren gehouden worden. De nieuwe eigenaar kiest voor een andere, biologische opzet en wil zich beperken tot 24.000 dieren. Dijkstra heeft de vergunningen aangevraagd, omdat er aanpassingen aan de bestaande stal nodig zijn. De vrije uitloop die de dieren krijgen is wat de Aalsumers zorgen baart, bleek donderdagavond. Ze maakten daarom fel bezwaar tegen de verleende vergunning en mobiliseerden ook bewoners en bedrijven in het noorden van Dokkum om in verzet te komen.

Gemeenteraad niet aan zet

De bewoners waren donderdagavond eigenlijk aan het verkeerde adres. Niet de gemeenteraad, maar het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om de vereiste vergunningen te verlenen. De commissieleden hielden zich daarom ook vooral wat op de vlakte. De meeste partijen stuurden aan op een overleg tussen de beide partijen. FNP’er Ernst Meinsma: “Jo stappe op ‘e fiets en sjoch der even”. Ik haw der west en dan sjogge der hiel oars tsjin oan”, zo hield hij de protesterende dames voor. Zij stonden lijnrecht tegenover de boer, die naar eigen zeggen verschillende uitnodigingen en toezeggingen heeft gedaan. De insprekers komen nog met een brief gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Wethouder Albert van der Ploeg zegde toe om zich vooral in te spannen om de partijen nader tot elkaar te brengen.