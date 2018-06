Twee ton voor zonnepanelen sporthallen

DOKKUM - De gemeente Dongeradeel wil 210.000 euro beschikbaar stellen om de beide sporthallen in de stad te voorzien van zonnepanelen. De raadscommissie Omkriten boog zich donderdagavond over het voorstel. Het gaat om een investering in het nieuwe sportcentrum Tolhuispark aan de Tolhuispark 2 en De Doelstien, Woudweg 142, Dokkum. De commissieleden konden zich donderdagavond allemaal vinden in het voorstel en besloten het punt als hamerpunt te agenderen voor de volgende raadsvergadering.

Door de hoogte van de SDE subsidie en bijdrage van de energieleverancier is er voldoende geld om de kosten van de zonnepaneleninstallatie te dekken. Binnen 15 jaar is de investering terugverdiend. De levensduur van een dergelijke installatie is ca 25 jaar. De gemeente heeft in haar berekening rekening gehouden met het vervangen van de omvormers om de tien jaar. De gemeente ontvangt van het Rijk voor de zonnepanelen een subsidiebijdrage van € 131.670,-.