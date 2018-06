Oosterhof Holman mag herinrichting Kollum doen

Publicatie: do 14 juni 2018 18.09 uur

KOLLUM - Koninklijke Oosterhof Holman uit Grijpskerk heeft van de gemeente Kollumerland de opdracht gegund gekregen om de Ooster- en Westerdiepswal en directe omgeving fors aan te pakken en in oude luister te herstellen. De Diepswallen en omgeving worden de komende tijd fors aangepakt. De direct aanleiding van de herinrichting is de slechte staat van de houten walbeschoeiing in Kollum. Dit geldt ook voor de brug over de Voorstraat en de voetgangersbrug.

De gemeente Kollumerland ziet dit als een unieke kans om het historische centrum van Kollum weer in oude luister te herstellen. Ook koninklijke Oosterhof Holman is ingenomen met het project. "Het is een uitdagend en complex project. Om er een succes van te kunnen maken, moeten omgeving, opdrachtgever en bouwteam intensief samenwerken", aldus Harm Beerda van Koninklijke Oosterhof Holman. "Een uitdaging die we graag aangaan, want wij gaan voor een tevreden omgeving en een tevreden opdrachtgever!"

De herinrichting zal plaatsvinden op basis van een visiedocument dat gemaakt is met behulp van de inbreng vanuit diverse informatieavonden. Ook hebben diverse partijen uit de mienskip actief meegewerkt aan deze visie. Hierdoor is een breed draagvlak ontstaan voor de herinrichting. De visie is een totaal plan geworden voor de hele openbare ruimte van en rond de Diepswallen.