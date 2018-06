Meer bewegen na schooltijd met de Freeplayer

Publicatie: do 14 juni 2018 18.03 uur

BURGUM - Deze maand is de Freeplayer officieel in gebruik genomen door de beweegcoaches van Tytsjerksteradiel. De Freeplayer wordt ingezet bij naschoolse sportactiviteiten om kinderen te stimuleren meer te bewegen. Dit is een samenwerkingsproject tussen Openbaar Primair Onderwijs Furore, PCBO Tytsjerksteradiel en de gemeente Tytsjerksteradiel.

De Freeplayer is een systeem dat meerdere sporten combineert. Het bestaat uit twee palen waar een net tussen kan worden gespannen, dit net kan vervolgens op verschillende hoogtes worden vastgemaakt. Zo kan er een potje volleybal mee gespeelt worden maar ook tennis. Aan de palen kunnen ook een basket voor basketbal en een korf voor korfbal worden vastgemaakt. Zo kan er met één set verschillende sporten gedaan worden.

Tijdens het officiële moment stond beweegcoach André Tjeerdsma met de Freeplayer bij OBS ’t Partoer in Burgum. Het duurde niet lang of de kinderen waren lekker aan het sporten terwijl hij hier en daar nog wat regels uitlegde. Het effect van de Freeplayer is meteen zichtbaar. De kinderen kunnen kiezen welke sport ze willen doen.