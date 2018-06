Eerste koopzondag in Achtkarspelen op 5 augustus

Publicatie: do 14 juni 2018 18.00 uur

BUITENPOST - De eerste koopzondag in de gemeente Achtkarspelen zal zijn op 5 augustus 2018. Het is één van de eerste besluiten die het nieuwe college (CDA, ChristenUnie en GBA) in praktijk brengen. Winkeliers krijgen echter niet volledige vrijheid. Het college van Achtkarspelen wil de Winkeltijdenverordening aanpassen waardoor de winkels op zondag van 13:00 uur tot 18:00 uur open kunnen.

Door de winkels pas vanaf 13.00 uur hun deuren te laten openen wil het college deels nog recht doen aan de zondagsrust. De zondagsopening is niet van toepassing op Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag.

Donderdag 19 juli is het aan de raad om te besluiten over het collegevoorstel.